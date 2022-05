Giulio Andreotti | avete mai visto i suoi 4 figli? Eccoli

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 25 maggio 2022)ha avuto solo un grande amore in tutta la sua vita, dalla quale ha avuto quattro. Limai visti? Sulla sua vita privata non si è mai saputo molto,l’ha sempre divisa dalla sua vita passata in politica. Nato il 14 gennaio del 1919, nella sua lunga vita, il L'articolo proviene da Leggilo.org.