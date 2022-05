ilfaroonline : Acilia, box-palestra trasformato in maxi deposito di droga: sequestrati oltre 15 chili di stupefacente -

Un tendenza che trova conferma in un sondaggio di HelloFresh (servizio diricette a domicilio) ... seguita dal secondo posto da Ostia (Roma) e(Roma), terza. Deliveroo per celebrare l'...... via Lucrino, piazza, via Fogliano, ma anche via Fezzan, via Lago di Lesina, via Arrigo ... A fine gennaio i 'topi' deisi sono, ad esempio, introdotti in un condominio al Tuscolano : hanno ...Non si fermano i controlli delle forze dell’ordine per arginare e contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. ‘Osservato speciale’ nei giorni scorsi il quartiere di Acilia. Qui sono stati t ...Oltre 13 chilogrammi di hashish e 2,5 kg di marijuana custoditi nel box della sua casa di Acilia, sovrastante il box in cui dava lezioni di pugilato. Per questo è stato arrestato ed è finito ai domici ...