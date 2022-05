Advertising

giorgioviali : 'Gli scarti di un’illusione a buon mercato' #Cinema #Cannes #Cannes2022 - Valeri0Sammarc0 : Non male l'esordio alla regia di #KileyReough (con #GinaGimmel), la storia di due giovani Oglala Lakota in una rise… - TataChips86 : Sentite io War Pony nn lo so come sarà ma vedere Riley emozionata ?????? è cosi dolce. - TataChips86 : No non è 'The Lodge' è Riley Keough con Gina Gammell sul set di 'War Pony' - TataChips86 : ?????? su su uscite le altre foto di Riley insieme a tutta la crew di War Pony ho visto che le avete fatte le foto. S… -

Movieplayer.it

Come vedremo in questa recensione di, il debutto alla regia dell'attrice Riley Keough e di Gina Gammell è un film che colpisce lo spettatore con il suo ritratto onesto e senza filtri delle ...L'attrice è presente sulla Croisette per presentare, che ha realizzato in veste di regista. Riley Keough ha dichiarato: " Quando si tratta della tua famiglia è davvero intenso da vedere. Il ... War Pony, la recensione: crescere in una riserva indiana La recensione di War Pony, esordio alla regia di Riley Keough e Gina Gammell, presentato nella sezione Un Certain Regard a Cannes 2022. La sezione Un Certain Regard a Cannes 2022 è capace di regalarci ...By this stage of Cannes, there’s only one film with its snout ahead of the pack. And by some distance. Riley Keough and Gina Gammell’s War Pony was originally called Beast, literally the name of the ...