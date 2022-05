Roma-Feyenoord | Mkhitaryan verso il sì

Advertising

OfficialASRoma : ?????????? In vista della #UECLfinal, #ASRoma e Feyenoord hanno unito le forze per una una serie di iniziative a soste… - DiMarzio : #UECL | Le parole di Lorenzo #Pellegrini a pochi giorni dalla finale tra @OfficialASRoma e @Feyenoord - LAROMA24 : Roma-Feyenoord schermi e fontane blindati per la finale #AsRoma - forzaroma : Sneijder: “Il Feyenoord subirà il carisma di Mourinho” #ASRoma #UECLfinal #UECL - sportli26181512 : Roma-Feyenoord, sale la febbre per la finale di Conference League: Dall’aeroporto alle vie della città, dall’entusi… -

E ogni cinquanta metri, sui piloni della piccola strada che conduce verso il centro, è appesa una bandiera che annuncia l'imminente...Mercoledì la finale di Conference League. 'Un evento straordinario per la città, il nuovo stadio non è il più grande del mondo, ma è centrale, simbolo della nostra filosofia: vivere la città senza auto, spostarsi a piedi, ...Se la notte dovesse tingersi di giallorosso, la Prefettura ha messo a punto un piano di ordine pubblico per far sì che sia un momento esclusivamente di festa ...L’armeno spera in un posto in panchina in finale di Conference. In difesa ci sarà Smalling. Oggi la rifinitura, poi la partenza per l’Albania ...