Roland Garros | programma | orari ed ordine di gioco mercoledì 25 maggio con Fognini e Trevisan

(Di martedì 24 maggio 2022) Il, glie l’didel2022 per la giornata di25. Scendono in campo i secondi turni della parte alta del tabellone maschile e quelli della parte bassa femminile. Rafael Nadal sarà l’ultimo match sul Philippe-Chatrier contro il tennista di casa Corentin Moutet. Novak Djokovic, dunque, sarà relegato sul Suzanne-Lenglen contro lo slovacco Molcan, allenato da qualche settimana dallo storico ex coach del serbo Marian Vajda. Il Simonne-Mathieu, invece, vedrà le gesta di Carlos Alcaraz nel derby tutto spagnolo contro Ramos Vinolas. Presenti anche due italiani. Fabioe l’olandese Van De Zandschulp sono pianificati come ultimo incontro di giornata sul Court 6. Martina ...

ItaliaTeam_it : Tennista #ItaliaTeam impegnato al Roland Garros, tanti auguri a Fabio Fognini che oggi spegne 35 candeline! ??????… - Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - sportface2016 : #RolandGarros, follia #Rublev: scaglia via la pallina e sfiora la testa di un addetto alla pulizia del campo. Nient… - sportface2016 : #RolandGarros | Programma, orari ed ordine di gioco mercoledì 25 maggio con #Nadal, #Djokovic, #Alcaraz, #Fognini e… - Luxgraph : Roland Garros, Medvedev debutta con vittoria. Eliminato Shapovalov -

Jasmine Paolini è eliminata al primo turno del2022 per mano di Irina - Camelia Begu; il match, ripreso quest'oggi dopo esser stato interrotto nella giornata di ieri, si è concluso con la vittoria della rumena (numero 63 al mondo) in ...Ottimo esordio di Lorenzo Sonego al2022. Sulla terra rossa francese l'italiano (testa di serie n.32) sconfigge nettamente il tedesco Peter Gojowczyk (n.94 del ranking) per 6 - 2 6 - 2 6 - 1 al termine di una partita ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del Roland Garros 2022 per la giornata di mercoledì 25 maggio: ci sono Fognini e Trevisan.Roland Garros 2022 - Giornata di verdetti nel primo turno dell'Open di Francia: Medvedev impiega meno di due ore per sbarazzarsi di Bagnis, mentre Holger Rune f ...