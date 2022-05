Pippo Russo: «l’arrivo dei fondi in Italia? È inevitabile ma non è un bene, vengono a speculare» (Di martedì 24 maggio 2022) «Calcio e neoliberismo», questo venerdì, 27 maggio, al Mann. È il primo convegno dell’Academic Football Lab, un gruppo interdisciplinare di ricerca composto da circa cinquanta ricercatori e studiosi appartenenti a varie istituzioni scientifiche Italiane, che ha lo scopo di stimolare il dibattito scientifico e culturale sul calcio in Italia. Al centro della discussione del convegno di Napoli l’impatto che le politiche neoliberiste, prevalse in Occidente negli ultimi quaranta anni, hanno avuto sul mondo del calcio. Verranno poste in esame, in particolare, le trasformazioni del mercato, degli assetti giuridici e di quelli geopolitici. Tra i dialoghi previsti nella mattinata di lavoro c’è quello di Alessandro Francesco Giudice con Pippo Russo, sociologo, saggista, giornalista e scrittore. Insegna all’Università degli ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 maggio 2022) «Calcio e neoliberismo», questo venerdì, 27 maggio, al Mann. È il primo convegno dell’Academic Football Lab, un gruppo interdisciplinare di ricerca composto da circa cinquanta ricercatori e studiosi appartenenti a varie istituzioni scientifichene, che ha lo scopo di stimolare il dibattito scientifico e culturale sul calcio in. Al centro della discussione del convegno di Napoli l’impatto che le politiche neoliberiste, prevalse in Occidente negli ultimi quaranta anni, hanno avuto sul mondo del calcio. Verranno poste in esame, in particolare, le trasformazioni del mercato, degli assetti giuridici e di quelli geopolitici. Tra i dialoghi previsti nella mattinata di lavoro c’è quello di Alessandro Francesco Giudice con, sociologo, saggista, giornalista e scrittore. Insegna all’Università degli ...

