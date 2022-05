Mbappé | «Altro che Psg o Real | mia madre voleva che andassi al Liverpool»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 24 maggio 2022) Kylianha appena terminato la conferenza stampa in cui racconta che resterà al Psg per patriottismo. Poi concede un’intervista esclusiva al Telegragh e “sgancia una piccola bomba”, come scrive il giornale inglese:che… stava per finire al. “Abbiamo parlato un po’, ma non troppo. Abbiamo parlato un po'”, conferma con cautelaprima di aggiungere che ilaveva effettivamente maggiori possibilità di ingaggiarlo quando è arrivato il momento per lui di lasciare il Monaco e prima di passare al PSG nel 2017. Non ha mai nascosto la sua ammirazione per ilo per Jurgen Klopp. “Ho parlato con ilperché è il club preferito di mia, miaadora il ...