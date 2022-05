(Di martedì 24 maggio 2022)nel corso della sua carriera ha collezionato una serie di gaffe clamorose. Durante l’Isola dei Famosi ha già dato prova dei molteplici suoi simpatici scivoloni, ma in una recente intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha confermato ulteriormente di essere stata protagonista di diversi momenti imbarazzanti. Il peggiore? Una sua esternazione durante... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

StraNotizie : Ilary Blasi: “Gli autori de L’Isola dei Famosi mi hanno sgridata” - FQMagazineit : Isola dei famosi, Ilary Blasi racconta il dietro le quinte del reality: “Spesso gli autori mi sgridano” - BITCHYFit : Ilary Blasi: “Gli autori de L’Isola dei Famosi mi hanno sgridata” - RealGossipland : Ilary Blasi svela di esser stata sgridata dagli autori de L'Isola dei Famosi: ecco perché. DETTAGLI QUI… - blogtivvu : Ilary Blasi ‘regina delle gaffe’ in Tv: “La più imbarazzante? Al GF Vip con Ignazio Moser” #gfvip -

commenta le sue gaffe all'Isola dei Famosi e non solo Il tipo di conduzione diè sicuramente una delle qualità che assicurano il successo ai suoi programmi. L'ironia, il ...nel corso della sua carriera ha collezionato una serie di gaffe clamorose. Durante l'Isola dei Famosi ha già dato prova dei molteplici suoi simpatici scivoloni, ma in una recente ...Leggi anche > Isola 2022, Ilary Blasi svela un retroscena dietro le quinte: «Sono stata sgridata dagli autori» Nel nono episodio un’emergenza costringe la piccola Ines a vivere per qualche giorno a ...L'ex opinionista de La pupa e il secchione torna in Honduras nella veste di nuova concorrente: arriva l'annuncio ...