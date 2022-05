Highlights Hurkacz-Zeppieri 7-5 6-2 7-5 | primo turno Roland Garros 2022 VIDEO

(Di martedì 24 maggio 2022) Ilcon glidi7-5 6-2 7-5, incontro didel. Il giovane qualificato azzurro non è riuscito a conquistare la prima vittoria nel tabellone principale del torneo di uno Slam. Il polacco, infatti, ha fatto valere la maggior esperienza e con una prestazione mostruosa al servizio non ha dato la minima chance in risposta all’italiano. Peccato per l’andamento troppo rapido del secondo set in un incontro complessivamente molto lottato. Di seguito gli scambi ed i momenti più avvincenti della partita. SportFace.

