Giovanna Civitillo | in lacrime per il marito | la confessione che ha stracciato i cuori

Leggi su altranotizia

(Di martedì 24 maggio 2022)è da vent’anni accanto ad Amadeus, ovvero a colui che nell’ultimo periodo è diventato il conduttore principe della Rai. Una coppia bellissima, dove lei, addirittura, non riesce a trattenere leper lui. Per quale motivo? Teoricamente è la sua dolce metà, probabilmente, e concretamente, molto di più. Non soltanto moglie e madre di suo figlio, ma anche la migliore amica, la migliore consigliera e la più severa critica. E’ questo che ha creato la coppia più bella dello spettacolo italiano.-Altranotizia.it (Fonte: Google)Ma è soprattutto per questo cheè ben più del 50% di una splendida coppia che vede la presenza, nel restante 50%, o un po’ meno, nientemeno che Amadeus. Colui che nel corso ...