Francesca Neri ha detto due volte no a Sanremo, ma a quale conduttore? (Di martedì 24 maggio 2022) Francesca Neri oggi in seconda serata ospite da Pierluigi Diaco a Ti sento, ha confessato i no detti al festival di Sanremo. Diaco fa notare subito che tante sue colleghe farebbero di tutto per arrivare a Sanremo e invece Francesca Neri ha detto ben due volte no, la prima a Pippo Baudo, perché era giovanissima, perché non si sentiva all'altezza, non avrebbe saputo cosa fare. Ma a chi ha detto il secondo no? Si ferma, beve un po' d'acqua dalla bottiglietta e continua a ripetere no ai vari nomi con cui Diaco tenta di capire di più. Perché Francesca Neri non dice chi è l'altro conduttore che forse ha deluso non accettando di fare da valletta al festival italiano più ...

