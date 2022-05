Fedez, Love MI il concerto con J-Ax, Tananai, Dargen D’Amico, Ariete (Di martedì 24 maggio 2022) In piazza del Duomo a Milano Love MI, il concerto solidale voluto da Fedez con molti amici tra cui J-Ax, Tananai, Dargen D’Amico, Ariete Fedez, la sua Fondazione, la solidarietà e la voglia di tornare a suonare e cantare dal vivo. Questi sono gli ingredienti di Love MI, una giornata e una serata imperdibile in Piazza Duomo a Milano, il 28 giugno 2022 a partire dalle 18:30. Un evento, con il patrocino del Comune di Milano, fortemente voluto da Fedez che torna finalmente sul palco e non lo farà da solo. Perché si sa, che l’unione fa la forza, soprattutto quando si tratta di fare del bene. A salire con lui sul palco ci sarà anche J-AX con cui Fedez ha condiviso tantissimi successi e un indimenticabile ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 24 maggio 2022) In piazza del Duomo a MilanoMI, ilsolidale voluto dacon molti amici tra cui J-Ax,, la sua Fondazione, la solidarietà e la voglia di tornare a suonare e cantare dal vivo. Questi sono gli ingredienti diMI, una giornata e una serata imperdibile in Piazza Duomo a Milano, il 28 giugno 2022 a partire dalle 18:30. Un evento, con il patrocino del Comune di Milano, fortemente voluto dache torna finalmente sul palco e non lo farà da solo. Perché si sa, che l’unione fa la forza, soprattutto quando si tratta di fare del bene. A salire con lui sul palco ci sarà anche J-AX con cuiha condiviso tantissimi successi e un indimenticabile ...

animali20852132 : J Ax e Fedez sul palco del LOVE MI, il cast del concerto a Milano il 28 giugno - marty0669 : RT @team_world: Fedez e J Ax annunciano #LoveMi, un concerto-evento di beneficenza in scena il 28 giugno 2022 in Piazza Duomo a Milano ?? EC… - infoitcultura : IL VIDEO. Fedez e J-AX insieme per Love Mi, grande concerto gratis a Milano - infoitcultura : Fedez parla del tumore e dell'esame istologico, e con J-Ax lancia il maxi concerto Love Mi - OriginalCorny : RT @LaPresse_news: L'evento, in programma a piazza Duomo il 28 giugno, sarà gratuito e collegato a un numero di telefono con il quale tutti… -