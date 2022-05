È arrivata la conferma: la tecnologia nel calcio funziona, ma gli uomini no (Di martedì 24 maggio 2022) Aia. Anche se non si scrive così, al suono può apparire come la classica esclamazione di dolore dopo un urto. E così è stato, anche se si fa riferimento all’Associazione italiana Arbitri. Nella consueta conferenza stampa di fine stagione, il designatore Gianluca Rocchi ha diffuso l’audio delle comunicazioni tra la sala Var e il direttore di gara in campo sul gol del laziale Acerbi nel corso del match di Serie A tra Spezia e Lazio. Una rete segnata in palese ed evidente fuorigioco che stava per esser certificato dalla tecnologia a supporto degli arbitri. Ma l’uomo, in questo caso, ha voluto prendere il sopravvento sul supporto tecnologico vanificandone l’esistenza. LEGGI ANCHE > Il sessismo in streaming tra Torella e Colombini parlando di Selvaggia Lucarelli L’episodio in questione ha sollevato moltissime polemiche. Perché si trattava di una valutazione oggettiva e ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 24 maggio 2022) Aia. Anche se non si scrive così, al suono può apparire come la classica esclamazione di dolore dopo un urto. E così è stato, anche se si fa riferimento all’Associazione italiana Arbitri. Nella consueta conferenza stampa di fine stagione, il designatore Gianluca Rocchi ha diffuso l’audio delle comunicazioni tra la sala Var e il direttore di gara in campo sul gol del laziale Acerbi nel corso del match di Serie A tra Spezia e Lazio. Una rete segnata in palese ed evidente fuorigioco che stava per esser certificato dallaa supporto degli arbitri. Ma l’uomo, in questo caso, ha voluto prendere il sopravvento sul supporto tecnologico vanificandone l’esistenza. LEGGI ANCHE > Il sessismo in streaming tra Torella e Colombini parlando di Selvaggia Lucarelli L’episodio in questione ha sollevato moltissime polemiche. Perché si trattava di una valutazione oggettiva e ...

