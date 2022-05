Da Zac a Pioli | quando lo scudetto è quasi una sorpresa

(Di martedì 24 maggio 2022) Salernitana, Venezia ed Empoli in A, un allenatore che non aveva mai vinto nulla, una squadra esclusa dalle favorite della vigilia. Ci sono tutti gli ingredienti perché questonumero 19 del...

Advertising

dlbizz : Sono felicissimo. Uno scudetto più bello di quello di Zac. Abbiamo vinto dopo un decennio di umiliazioni. Commosso… -

vivoperlei.calciomercato.com

Interpellato da Sky, '' trova analogie e differenze tra il suo Milan e questo diAl suo Milan riuscì, quello diè molto diverso "I rossoneri hanno un vantaggio, secondo me. Tranne Ibra e Giroud, hanno tutti la pancia vuota, non hanno mai vinto e quindi non c'è il rischio ... Blog: Pioli e Zaccheroni figli dello stesso destino Alberto Zaccheroni, allenatore del sedicesimo scudetto del Milan, ha parlato della squadra di Pioli sulle colonne della Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Lo Zac si è espresso così: "La squadra è ...