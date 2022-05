Crescono del 30% le patologie psichiche ma i fondi non ci sono e i medici si dimettono (Di martedì 24 maggio 2022) Le diagnosi di patologie psichiche, come la depressione, dopo due anni di Covid sono aumentate del 30%, soprattutto tra giovani e studenti. fondi, strutture e personale, invece, hanno subito una L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 24 maggio 2022) Le diagnosi di, come la depressione, dopo due anni di Covidaumentate del 30%, soprattutto tra giovani e studenti., strutture e personale, invece, hanno subito una L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Agenzia_Ansa : Gli italiani tornano in libreria, frena l'online. Sono i dati rielaborati dall'Associazione Italiana Editori-Aie su… - CCFCattaneo : RT @CCFCattaneo: Il deficit pubblico è la condizione NORMALE dell’economie che crescono, perché è la via NON DESTABILIZZANTE (manicomio del… - RobertoBazzichi : RT @CCFCattaneo: Il deficit pubblico è la condizione NORMALE dell’economie che crescono, perché è la via NON DESTABILIZZANTE (manicomio del… - Tangotredici : @Maxbruni @spighissimo Con la scusa del creare lavoro da trent'anni il reddito di cittadinanza lo hanno preso le im… - EffeBoccia : RT @CCFCattaneo: Il deficit pubblico è la condizione NORMALE dell’economie che crescono, perché è la via NON DESTABILIZZANTE (manicomio del… -