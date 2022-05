Congedo per gravi motivi (legge 53/2000) e congedo biennale per assistere il disabile: i due anni di assenza non raddoppiano (esempi) (Di martedì 24 maggio 2022) Il congedo straordinario retribuito concorre con il congedo non retribuito previsto dalla legge n. 53/2000 al raggiungimento del limite massimo di due anni di assenza nell’arco della vita lavorativa. Il predetto limite complessivo di due anni per i congedi fruiti, sia ai … Questo ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. I L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 24 maggio 2022) Ilstraordinario retribuito concorre con ilnon retribuito previsto dallan. 53/al raggiungimento del limite massimo di duedinell’arco della vita lavorativa. Il predetto limite complessivo di dueper i congedi fruiti, sia ai … Questo ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. I L'articolo .

