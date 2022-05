Andare oltre Così parlò Bellavista: c’è una Napoli che riesce a battere il racket (VIDEO) (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti C’è una Napoli che si ribella alla camorra. Nei fatti, non a parole. Nella realtà, non nei film o in qualche serie tv. Ci sono dei commercianti in carne ed ossa che dicono no al pizzo dei clan, ad esempio. E ieri, alcuni di questi, sono stati premiati dalla Federazione Antiracket Italiana di Luigi Ferrucci e Tano Grasso. Dal benzinaio di Capodichino al gestore dello store di Fuorigrotta che vende impianti di VIDEOsorveglianza (paradossalmente, assai graditi nelle case di boss e affiliati: a loro modo, vogliono stare sicuri), nell’antisala dei Baroni, di storie di resistenza quotidiana e di coraggio se ne sono ascoltate tante. E, con loro, il sogno confessato da Ferrucci e Grasso di vedere moltiplicare le denunce perchè comunque “sono ancora troppo poche”. Magari, sul modello Ercolano, dove l’associazione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti C’è unache si ribella alla camorra. Nei fatti, non a parole. Nella realtà, non nei film o in qualche serie tv. Ci sono dei commercianti in carne ed ossa che dicono no al pizzo dei clan, ad esempio. E ieri, alcuni di questi, sono stati premiati dalla Federazione AntiItaliana di Luigi Ferrucci e Tano Grasso. Dal benzinaio di Capodichino al gestore dello store di Fuorigrotta che vende impianti disorveglianza (paradossalmente, assai graditi nelle case di boss e affiliati: a loro modo, vogliono stare sicuri), nell’antisala dei Baroni, di storie di resistenza quotidiana e di coraggio se ne sono ascoltate tante. E, con loro, il sogno confessato da Ferrucci e Grasso di vedere moltiplicare le denunce perchè comunque “sono ancora troppo poche”. Magari, sul modello Ercolano, dove l’associazione ...

