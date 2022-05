“Al Parlamento serve un segnale per questo bisogna votare sì ai referendum” (Di martedì 24 maggio 2022) «È importante votare sì il prossimo 12 giugno perché tra i temi posti dai quesiti referendari ce ne sono alcuni su cui la politica dibatte ormai da anni. Pensiamo alla custodia cautelare, alla valutazione della professionalità dei magistrati, alla separazione delle funzioni». Lo afferma la deputata di Italia viva e componente della commissione Giustizia della Camera, Lucia Annibali. Onorevole Annibali, qual è la valenza dei cinque quesiti referendari sulla giustizia? «Sono un primo passo per cambiare la giustizia nel nostro Paese. Esprimersi per il sì significa dare un forte segnale ad un Parlamento che ha messo in campo alcune riforme parziali ed incompiute. Favorire la partecipazione democratica del cittadino è fondamentale». Ci sono dei quesiti che reputa rilevanti? «Il quesito sulla separazione delle funzioni, che non è ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) «È importantesì il prossimo 12 giugno perché tra i temi posti dai quesiti referendari ce ne sono alcuni su cui la politica dibatte ormai da anni. Pensiamo alla custodia cautelare, alla valutazione della professionalità dei magistrati, alla separazione delle funzioni». Lo afferma la deputata di Italia viva e componente della commissione Giustizia della Camera, Lucia Annibali. Onorevole Annibali, qual è la valenza dei cinque quesiti referendari sulla giustizia? «Sono un primo passo per cambiare la giustizia nel nostro Paese. Esprimersi per il sì significa dare un fortead unche ha messo in campo alcune riforme parziali ed incompiute. Favorire la partecipazione democratica del cittadino è fondamentale». Ci sono dei quesiti che reputa rilevanti? «Il quesito sulla separazione delle funzioni, che non è ...

