Airbnb lascia la Cina: blocchi Covid rigidi e troppa concorrenza (Di martedì 24 maggio 2022) La società di condivisione delle case, Airbnb, prevede di chiudere le sue attività in Cina, dopo che i duri blocchi imposti da una nuova ondata di Covid - 19 non hanno consentito viaggi e di usufruire ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) La società di condivisione delle case,, prevede di chiudere le sue attività in, dopo che i duriimposti da una nuova ondata di- 19 non hanno consentito viaggi e di usufruire ...

Advertising

etiamomnes : RT @unoqualcunque: Airbnb lascia la Cina. La politica del covid zero ha quasi azzerato anche il turismo interno. - Tag43_ita : Airbnb lascia la Cina. Impossibile gestire i costi troppo alti, la concorrenza locale e i lockdown imposti dalla po… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Airbnb lascia la #Cina a causa dei costi elevati e del lungo lockdown - unoqualcunque : Airbnb lascia la Cina. La politica del covid zero ha quasi azzerato anche il turismo interno. - Ventura_Stefano : RT @classcnbc: AIRBNB LASCIA LA CINA #Airbnb sbarcò a Pechino nel 2016 e se ne andrà il 30-7-2022: da quel giorno non ci saranno più inser… -