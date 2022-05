Addio pandemia, torna dopo due anni il Palio di Uboldo (Di martedì 24 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ tutto pronto, o quasi, per la nuova edizione del Palio di Uboldo, che torna dopo due anni di pandemia. Le Contrade sono in visibilio: mancava troppo, questo evento popolare, ormai una tradizione per il paese, capace di richiamare fino a 4mila persone nella serata conclusiva delle premiazioni in piazza. Palio di Uboldo: musica e ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 24 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ tutto pronto, o quasi, per la nuova edizione deldi, cheduedi. Le Contrade sono in visibilio: mancava troppo, questo evento popolare, ormai una tradizione per il paese, capace di richiamare fino a 4mila persone nella serata conclusiva delle premiazioni in piazza.di: musica e ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

minuttfminutt : RT @Valenteena_: -Poi c’è stata la pandemia e addio, alla fine a gennaio 2021 mi sono detta: “o lo do o giuro su dio faccio rinuncia agli s… - IlaaGiorgi : RT @Valenteena_: -Poi c’è stata la pandemia e addio, alla fine a gennaio 2021 mi sono detta: “o lo do o giuro su dio faccio rinuncia agli s… - Valenteena_ : -Poi c’è stata la pandemia e addio, alla fine a gennaio 2021 mi sono detta: “o lo do o giuro su dio faccio rinuncia… - LaFATAaStelle : @iannizzero Che nn conosci... quindi del tuo addio chi se ne frega. Quando però hai tempo vatti a vedere Rock sotto… - SoniaLaVera : RT @Dittateuro: @FmMosca_2 -