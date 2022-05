Ultime Notizie – Russia, capo intelligence Ucraina: “Fallito omicidio Putin due mesi fa” (Di lunedì 23 maggio 2022) E’ Fallito due mesi fa, poco dopo l’inizio della guerra, un nuovo tentativo di uccidere Vladimir Putin. Lo rende noto il capo del dipartimento di intelligence del ministero della Difesa ucraino Kyrylo Budanov. “Sono stati diversi gli attentati alla vita del presidente russo – ha sottolineato Budanov – di recente quello ad opera di esponenti caucasici. Non si tratta di informazioni pubbliche ma è tutto vero”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 23 maggio 2022) E’duefa, poco dopo l’inizio della guerra, un nuovo tentativo di uccidere Vladimir. Lo rende noto ildel dipartimento didel ministero della Difesa ucraino Kyrylo Budanov. “Sono stati diversi gli attentati alla vita del presidente russo – ha sottolineato Budanov – di recente quello ad opera di esponenti caucasici. Non si tratta di informazioni pubbliche ma è tutto vero”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

