The Gray Man: i character poster del film dei fratelli Russo (Di lunedì 23 maggio 2022) I fratelli Russo sono tornati alla regia con The Gray Man e i character poster permettono di vedere i protagonisti interpretati da Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas e Dhanush. I fratelli Russo sono tornati alla regia con l'attesissimo action movie The Gray Man e i character poster regalano ora delle nuove immagini dei protagonisti. Il progetto si basa sui romanzi scritti da Mary Greaney e al centro della trama ci sarà un agente della CIA a cui un gruppo di assassini dà la caccia dopo essersi imbattuto in alcuni segreti. Il trailer del film The Gray Man sembra verrà diffuso nella giornata di domani e, nell'attesa, Netflix ha condiviso i poster che ritraggono Ryan ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 23 maggio 2022) Isono tornati alla regia con TheMan e ipermettono di vedere i protagonisti interpretati da Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas e Dhanush. Isono tornati alla regia con l'attesissimo action movie TheMan e iregalano ora delle nuove immagini dei protagonisti. Il progetto si basa sui romanzi scritti da Mary Greaney e al centro della trama ci sarà un agente della CIA a cui un gruppo di assassini dà la caccia dopo essersi imbattuto in alcuni segreti. Il trailer delTheMan sembra verrà diffuso nella giornata di domani e, nell'attesa, Netflix ha condiviso iche ritraggono Ryan ...

Advertising

idrinkwine_ : @dreamopheliaa Aaaaa AHAHAHA scusami ihihih. Il 22 luglio esce un loro film che si chiama The gray Man su Netflix,… - glooit : The Gray Man: Tre nuovi poster, domani il trailer del film dei fratelli Russo leggi su Gloo… - harry_james : #RyanGosling #ChrisEvans #AnadeArmas sono ritratti in tre character poster di #TheGrayMan il film di Joe e Anthony… - badtasteit : #TheGrayMan: domani il primo trailer del nuovo film dei fratelli Russo, ecco i poster dei protagonisti - broslingronny : sto già stressando i miei ex colleghi e il mio ragazzo perché DEVONO trovare il modo di far arrivare la locandina d… -