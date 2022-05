Scudetto Milan, medaglia rubata a Pioli spunta su Instagram (Di lunedì 23 maggio 2022) La medaglia rubata a Stefano Pioli durante i festeggiamenti per lo Scudetto del Milan spunta su Instagram. L'allenatore rossonero nella serata di ieri aveva denunciato il furto: "Mi hanno rubato la ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) Laa Stefanodurante i festeggiamenti per lodelsu. L'allenatore rossonero nella serata di ieri aveva denunciato il furto: "Mi hanno rubato la ...

Advertising

repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - DAZN_IT : 5 ottobre 2021 - Ibrahimovic alle Iene: 'Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il… - acmilan : The match report of our championship match, don't miss it ?? - CPapasergio : RT @localteamtv: Parte il pullman del Milan: tifosi scatenati #Milan #CasaMilan #pullman #SerieA #scudetto #localteam - CarmenMartnezF5 : RT @Corriere: Festa Milan sui bus scoperti: la sfilata fino in piazza Duomo -