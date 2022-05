Romina Power | retroscena su Albano | “In camera d’albergo…”

(Di lunedì 23 maggio 2022)sono stati una delle coppie storiche dello spettacolo italiano. Nonostante il loro matrimonio sia naufragato da molti anni, c’è chi ancora spera in un ritorno di fiamma tra loro. Ad oggi è ormai improbabile, tuttavia la cantante statunitense è tornata nuovamente a parlare del suo ex. Hanno fatto sognare il pubblico … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

carmen_cupini : Romina Power ??????Los Angeles ci ha regalato anche lei .#SoleArmy Adoroooooo!!?? - lowevonadler191 : I am a dream ...: Romina Power Paolino Maialino da tastomatto - Alpha_Centaury_ : @Cinguetterai Mancano Albano, Romina Power e Jerry Calà ???? - imsuchagrandma : @luisjimin io un ft con romina power lo voglio - Shampocinisello : Quando in #ELDENRING ti scappa una cover di Romina Power #ballodelquaqua @Cappuccino_Tan #vtuber #cover #mood -

... che hanno realizzato una canzone apposta per celebrarla, modificando il testo, ma cantando sulle note della celeberrima "Felicità" di Al Bano e. Inoltre, ha anche svelato ai nostri ...... lei nata nel 1951 a Los Angeles, è l'erede di due star hollywoodiane: Tyronee Linda Christian che, adorando l'Italia, in onore di Roma, la chiamarono. La confessione choc diAl ...Romina Power e Albano sono stati una delle coppie storiche dello spettacolo italiano: lei è tornata a parlare del suo ex marito.Al Bano e Romina sono stati per decenni una delle coppie più invidiate del mondo musicale e dello spettacolo. Nonostante il divorzio, il loro sodalizio artistico continua e la Power si è lasciata anda ...