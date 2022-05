Referendum giustizia, dopo mesi di silenzio Salvini ora lancia la “mobilitazione generale”: “Centinaia di gazebo contro la censura in tv” (Di lunedì 23 maggio 2022) Matteo Salvini insiste: tv e giornali stanno censurando i Referendum sulla giustizia. E poco importa che sia lui stesso – consapevole del flop annunciato – ad aver evitato di parlarne per settimane intere: durante il consiglio federale di lunedì in via Bellerio, il segretario del Carroccio ha rimediato proclamendo una “mobilitazione generale” in vista del voto del 12 giugno. “Nei prossimi due weekend, il 28-29 maggio e il 4-5 giugno, ci saranno Centinaia di gazebo in tutta Italia per informare sui Referendum sulla giustizia, visto il silenzio di quasi tutte le tv e di molta stampa”, ha detto. Citando i sondaggi secondo cui “ad oggi si ipotizzano fra i 15 e i 20 milioni di italiani che voteranno. Tanti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Matteoinsiste: tv e giornali stannondo isulla. E poco importa che sia lui stesso – consapevole del flop annunciato – ad aver evitato di parlarne per settimane intere: durante il consiglio federale di lunedì in via Bellerio, il segretario del Carroccio ha rimediato proclamendo una “” in vista del voto del 12 giugno. “Nei prossimi due weekend, il 28-29 maggio e il 4-5 giugno, ci sarannodiin tutta Italia per informare suisulla, visto ildi quasi tutte le tv e di molta stampa”, ha detto. Citando i sondaggi secondo cui “ad oggi si ipotizzano fra i 15 e i 20 milioni di italiani che voteranno. Tanti, ...

