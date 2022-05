Orsini sarebbe afflitto da un suo eventuale ingresso in Parlamento (come politico) | VIDEO (Di lunedì 23 maggio 2022) Non scenderà in politica e non si candiderà con nessun partito alle prossime elezioni per la scelta del Parlamento. Inoltre rivendica il fatto di esser stato lasciato solo per due mesi e che alcuni leader politici (Matteo Salvini e Giuseppe Conte) si sono accorti della validità delle sue argomentazioni sulla guerra in Ucraina solamente dopo 60 giorni. Alessandro Orsini, ospite della canonica intervista di Massimo Giletti a “Non è L’Arena”, ha spiegato i motivi che lo portano ad allontanare dalla sua mente la possibilità di entrare in Parlamento da deputato o senatore della Repubblica. Orsini e l’afflizione in caso di ingresso in Parlamento Il conduttore di “Non è L’Arena” sottolinea come il vociare continuo di una discesa in campo (politicamente parlando) di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Non scenderà in politica e non si candiderà con nessun partito alle prossime elezioni per la scelta del. Inoltre rivendica il fatto di esser stato lasciato solo per due mesi e che alcuni leader politici (Matteo Salvini e Giuseppe Conte) si sono accorti della validità delle sue argomentazioni sulla guerra in Ucraina solamente dopo 60 giorni. Alessandro, ospite della canonica intervista di Massimo Giletti a “Non è L’Arena”, ha spiegato i motivi che lo portano ad allontanare dalla sua mente la possibilità di entrare inda deputato o senatore della Repubblica.e l’afflizione in caso diinIl conduttore di “Non è L’Arena” sottolineail vociare continuo di una discesa in campo (politicamente parlando) di ...

Advertising

Carlo95395766 : Orsini ha lo stesso livello di ambiguità di Conte e Salvini, siamo con l’Ucraina ma è bene che si arrenda a Putin.… - neXtquotidiano : #Orsini sarebbe afflitto da un suo eventuale ingresso in Parlamento (come politico) | VIDEO #NonelArena - nieddu_grazia : RT @andreacantelmo8: #Orsini: 'Il mio ingresso in Parlamento sarebbe un'afflizione perché mi precluderebbe di studiare per 5 anni'. Sarebb… - garridino : RT @andreacantelmo8: #Orsini: 'Il mio ingresso in Parlamento sarebbe un'afflizione perché mi precluderebbe di studiare per 5 anni'. Sarebb… - danieledv79 : RT @andreacantelmo8: #Orsini: 'Il mio ingresso in Parlamento sarebbe un'afflizione perché mi precluderebbe di studiare per 5 anni'. Sarebb… -