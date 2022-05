Milan, lo scudetto più europeo della sua storia. Juventus: con questo Allegri è un mercato inutile. Salernitana, salvezza folle (Di lunedì 23 maggio 2022) Per la prima volta nella storia recente del calcio italiano, lo scudetto lo vince una squadra, il Milan, non certo inserita tra le favorite all’inizio, in virtù di una rosa giovane e meno qualitativa rispetto alle potenziali concorrenti come Inter, Napoli e Juventus. Ma la bellezza e il merito della formazione di Pioli si elevano ulteriormente perché, quello conquistato dopo 11 anni, è lo scudetto figlio di un gioco moderno, offensivo ed europeo. Con una rosa giovane che è stata costruita a meraviglia, ma in controtendenza rispetto al conservatorismo del calcio italiano. NUMERI E PLUSVALENZE I tifosi rossoneri dovrebbero fare un monumento per primo a Zvone Boban, immolato per aver contestato prima e bloccato poi l’arrivo dell’enigmatico Rangnick al posto di Pioli. Su ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Per la prima volta nellarecente del calcio italiano, lolo vince una squadra, il, non certo inserita tra le favorite all’inizio, in virtù di una rosa giovane e meno qualitativa rispetto alle potenziali concorrenti come Inter, Napoli e. Ma la bellezza e il meritoformazione di Pioli si elevano ulteriormente perché, quello conquistato dopo 11 anni, è lofiglio di un gioco moderno, offensivo ed. Con una rosa giovane che è stata costruita a meraviglia, ma in controtendenza rispetto al conservatorismo del calcio italiano. NUMERI E PLUSVALENZE I tifosi rossoneri dovrebbero fare un monumento per primo a Zvone Boban, immolato per aver contestato prima e bloccato poi l’arrivo dell’enigmatico Rangnick al posto di Pioli. Su ...

