Messias - Milan, partita ancora aperta. Torreira - Viola, ecco cosa è cambiato (Di lunedì 23 maggio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 23 maggio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

musagete10 : A parte gli scherzi.. ma Messias non è stato chiamato da Gegio a Casa Milan? - LucaAvino1998 : Ma nessuno si è accorto del povero messias…dove lo hanno rinchiuso??#Milan - Gazzetta_it : Messias-Milan e Torreira-Fiorentina: perché sono casi ancora aperti - Maru9___ : Messias non era presente perché sta sistemando le nuove maglie celebrative nel magazzino del Milan Store - gbmilanista : @raffaelecaru l'Inter e la Juve faranno mercato, il Milan rimarrà con Diaz, messias, Saelemakers e Maldini. Ok. -