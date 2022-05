Massimo Giletti, l’ex l’ha completamente distrutto con 3 parole: lei la conosce tutta Italia (Di lunedì 23 maggio 2022) Massimo Giletti, con l’appuntamento domenicale del suo Non è l’Arena, ha conquistato la sua importante porzione di pubblico che lo segue assiduamente con stima ed affetto. Una sua confessione ha però mandato su tutte le furie una sua ex. Quale ex del noto giornalista non ha accettato le sue parole? Lo vediamo ogni domenica sera duellare a colpi di audience con il rivale televisivo Fabio Fazio ed il suo Che Tempo Che Fa. Da La7, lui risponde con il suo Non è l’Arena, dove parla, intervista, discute, anche animatamente, con i suoi illustri ospiti sui temi di maggiore attualità ed interesse. Massimo-Giletti-Altranotizia.it (Fonte: Google)Sull’emittente dell’editore Urbano Cairo, il giornalista torinese Massimo Giletti sembra aver trovato il suo ambiente ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 23 maggio 2022), con l’appuntamento domenicale del suo Non è l’Arena, ha conquistato la sua importante porzione di pubblico che lo segue assiduamente con stima ed affetto. Una sua confessione ha però mandato su tutte le furie una sua ex. Quale ex del noto giornalista non ha accettato le sue? Lo vediamo ogni domenica sera duellare a colpi di audience con il rivale televisivo Fabio Fazio ed il suo Che Tempo Che Fa. Da La7, lui risponde con il suo Non è l’Arena, dove parla, intervista, discute, anche animatamente, con i suoi illustri ospiti sui temi di maggiore attualità ed interesse.-Altranotizia.it (Fonte: Google)Sull’emittente dell’editore Urbano Cairo, il giornalista torinesesembra aver trovato il suo ambiente ...

Advertising

Dopamine786 : RT @DavideR46325615: Quando Marco Travaglio liquidò in poche parole Massimo Giletti e rese giustizia a Virginia Raggi: 'A Roma c'è un sist… - DavideR46325615 : Quando Marco Travaglio liquidò in poche parole Massimo Giletti e rese giustizia a Virginia Raggi: 'A Roma c'è un s… - CorrNazionale : Massimo #Giletti ha dichiarato che la storia con Alessandra Moretti (forse) non è finita. Lei smentisce tutto e lo… - ritacugola : Se a Non è L’Arena (La7) Massimo Giletti cerca ancora di focalizzare l’attenzione sulla logica contorta di Alessand… - zazoomblog : Massimo Giletti: Alessandra Moretti è ancora innamorata di me - #Massimo #Giletti: #Alessandra -