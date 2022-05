Londra: «Mosca ha perso più soldati in Ucraina che in Afghanistan» (Di lunedì 23 maggio 2022) Ore 7.50 - L'analisi dell'intelligence britannica Secondo Londra l'invasione dell'Ucraina (tentata) ha avuto un bilancio di perdite umane molto superiore al previsto e che in tre mesi ha superato quelli di 9 anni di guerra in Afghanistan. Alla base di questo fallimento errori tattici e strategici, troppi cambi di guida militare, equipaggiamento non al livello previsto. Leggi su panorama (Di lunedì 23 maggio 2022) Ore 7.50 - L'analisi dell'intelligence britannica Secondol'invasione dell'(tentata) ha avuto un bilancio di perdite umane molto superiore al previsto e che in tre mesi ha superato quelli di 9 anni di guerra in. Alla base di questo fallimento errori tattici e strategici, troppi cambi di guida militare, equipaggiamento non al livello previsto.

