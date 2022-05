Kia Niro | si aggiorna il crossover elettrificato | caratteristiche e prezzo

(Di lunedì 23 maggio 2022) Più grande, tecnologica ed efficiente, nuova Kia, ilsolo, full e plug - in hybrid e al 100% elettrico, arriverà in concessionaria a giugno a undi partenza di 30.

Advertising

Più grande, tecnologica ed efficiente, nuova, il crossover solo elettrificato, full e plug - in hybrid e al 100% elettrico, arriverà in concessionaria a giugno a un prezzo di partenza di 30.500 euro . I modelli HEV e PHEV utilizzano il ...Nel mese di giugnoHEV dovrebbe debuttare non solo formalmente sui listini, ma anche essere ordinabile nelle concessionarie del Bel Paese che la consegneranno, incentivata, per l'autunno.La svolta stilistica della Kia avviata dall'ammiraglia elettrica Ev6 e dalla Sportage si evolve ulteriormente con la nuova Niro, sfruttando anche la terza evoluzione dell'architettura K. Offre un ...Con il nuovo telaio cambia fuori e dentro, e migliora anche la guidabilità del 1.6 a benzina ibrido con cambio automatico a 6 marce ...