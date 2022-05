Flight Simulator, in Italia ha un problema di alberi (Di lunedì 23 maggio 2022) Microsoft Flight Simulator è stato aggiornato, ma gli sviluppatori hanno riscontrato un problema non da poco a causa delle numerose segnalazioni che sono arrivate tempestivamente. Quale sarebbe? Problemi del genere per fortuna sono rari – Computermagazine.itPochi giorni fa è stato rilasciato un update sostanziale per Microsoft Flight Simulator chiamato “World Update IX: Italy and Malta“, grazie al quale vengono apportati moltissimi miglioramenti grafici per i due paesi appena citati. Tuttavia, non è andato esattamente come previsto dato che siano emersi alcuni problemi non indifferenti e che hanno costretto gli ingegneri di Microsoft ad intervenire subito. Però prima mettiamo in chiaro una cosa: gli sviluppatori fanno utilizzo delle Mappe di Bing, della rete Azure e degli algoritmi ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Microsoftè stato aggiornato, ma gli sviluppatori hanno riscontrato unnon da poco a causa delle numerose segnalazioni che sono arrivate tempestivamente. Quale sarebbe? Problemi del genere per fortuna sono rari – Computermagazine.itPochi giorni fa è stato rilasciato un update sostanziale per Microsoftchiamato “World Update IX: Italy and Malta“, grazie al quale vengono apportati moltissimi miglioramenti grafici per i due paesi appena citati. Tuttavia, non è andato esattamente come previsto dato che siano emersi alcuni problemi non indifferenti e che hanno costretto gli ingegneri di Microsoft ad intervenire subito. Però prima mettiamo in chiaro una cosa: gli sviluppatori fanno utilizzo delle Mappe di Bing, della rete Azure e degli algoritmi ...

Advertising

MX_Thor85 : @78GaBBer Diciamo che la mia voleva essere una soluzione economica per chi non passa troppe ore su Flight Simulator… - infoitscienza : Flight Simulator, qualcosa non va in Italia, assomiglia più a un immenso parco naturale - Android Italy - David_c05 : Microsoft Flight Simulator: c'è qualcosa che non va nell'ultimo update, troppi alberi in Italia! - IGNitalia : È tempo di tornare a svolazzare sull'Italia grazie al nuovo world update di #FlightSimulator dedicato al nostro pae… - ParliamoDiNews : Microsoft Flight Simulator: c`è qualcosa che non va nell`ultimo update, troppi alberi in Italia! - Carlo Mauri… -