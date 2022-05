Ferrari | i progressi sulle gomme cancellati dalla grande preoccupazione per il motore che ha tradito Leclerc E c’è Sainz da recuperare

(Di lunedì 23 maggio 2022) “Il guasto di? Ilarriva lunedì a Maranello, poi cercheremo di capire se avremo conseguenze. Tutto molto strano, dato che Charles ci ha detto che fino a prima della rottura l’auto si stava comportando bene, e che tutti i valori era a posto. Ce lo ha confermato con la sua rabbia”. Inla delusione dopo Barcellona è tanta, e nelle due ore seguenti alla bandiera a scacchi il team principal Mattia Binotto ha incontrato la stampa per parlare della gara. Al Montmeló è stato un vero peccato, perché la F1-75 del Cavallino si era mostrata meglio della Red Bull, facendo giusto in tempo a fare il cambio-gomma — per passare dalle soft alle gialle — prima di rientrare ai box al 28esimo giro: “Abbiamo fatto un lungo stintmorbide, e con i nostri avversari che si erano già fermati — ha detto ancora ...

Il monegasco fino a quel momento stava dominando come ha fatto per tutto il week end, con unache ha confermato inella gestione gomme e sul passo già visti nelle FP3, ma un ...Invoca aggiornamenti, altri, che arriveranno, per azzerare quel divario indicato da Toto Wolff in mezzo secondo dae Red Bull. "Abbiamo compiuto notevolicon la macchina. Il passo ... Ferrari, i progressi sulle gomme cancellati dalla grande preoccupazione per il motore che ha tradito Leclerc Gara da dimenticare per la Scuderia Ferrari quella andata in scena sul circuito di Montmelò, sesta tappa del Campionato Mondiale di Formula 1 2022, Leclerc si ritira, Sainz quarto.da Barcellona, SpagnaChe mazzata per Charles Leclerc e la Ferrari. Al Montmelò il monegasco stava letteralmente dominando il Gran Premio di Spagna, ma un problema alla power unit della sua F1-75, si p ...