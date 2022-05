Fedez e J-Ax lanciano Love Mi, un concerto (gratuito) per aiutare i bambini con disturbi neurologici (Di lunedì 23 maggio 2022) Fedez e J-Ax hanno fatto pace. Dopo la foto dell’abbraccio su Instagram, i due cantanti sono già tornati a collaborare e hanno annunciato Love Mi, un super concerto che si terrà in Piazza Duomo a Milano martedì 28 giugno. Il festival, al quale parteciperanno artisti del calibro di Tananai, Ariete, Mara Sattei, Tedua e molti altri ancora, sarà completamente grauito e i fondi raccolti – grazie a un numero solidale che verrà attivato appositamento per l’evento – saranno donati dalla Fondazione Fesez E.T.S. a Tog (Together to go), una onlus diventata centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da disturbi e patologie neurologiche complesse. J Ax e Fedez presentano Love Mil, un super concerto a Milano per aiutare i ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 23 maggio 2022)e J-Ax hanno fatto pace. Dopo la foto dell’abbraccio su Instagram, i due cantanti sono già tornati a collaborare e hanno annunciatoMi, un superche si terrà in Piazza Duomo a Milano martedì 28 giugno. Il festival, al quale parteciperanno artisti del calibro di Tananai, Ariete, Mara Sattei, Tedua e molti altri ancora, sarà completamente grauito e i fondi raccolti – grazie a un numero solidale che verrà attivato appositamento per l’evento – saranno donati dalla Fondazione Fesez E.T.S. a Tog (Together to go), una onlus diventata centro di eccellenza nella riabilitazione deiaffetti dae patologie neurologiche complesse. J Ax epresentanoMil, un supera Milano peri ...

