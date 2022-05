Eto’o non ha dubbi su Onana: l’ex attaccante dell’Inter ne è certo (Di lunedì 23 maggio 2022) Pace, amicizia, unione, sono questi i valori che vogliono essere trasmessi durante il primo Integration Heroes Match organizzato da Samuel Eto’o. L’ambassador camerunense ha dichiarato: “Sono contento per i ragazzi che sono potuti venire e quelli che sfortunatamente non sono riusciti a presenziare, ma mi hanno avvisato, sono felicissimo”. A proposito della “sua” Inter afferma: “Se fossero riusciti a vincere lo scudetto, al momento sarei anocra più contento, ma va bene così, è un’annata positiva e sono sicuro che riusciranno a conquistare il tricolore l’anno prossimo”. Etoo Onana InterInfine in merito ad Onana e al Camerun di cui è commissario tecnico l’ex attaccante assicura: “Onana è uno dei più forti portieri del mondo se non il più forte, ho la fortuna di averlo in ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 23 maggio 2022) Pace, amicizia, unione, sono questi i valori che vogliono essere trasmessi durante il primo Integration Heroes Match organizzato da Samuel. L’ambassador camerunense ha dichiarato: “Sono contento per i ragazzi che sono potuti venire e quelli che sfortunatamente non sono riusciti a presenziare, ma mi hanno avvisato, sono felicissimo”. A proposito della “sua” Inter afferma: “Se fossero riusciti a vincere lo scudetto, al momento sarei anocra più contento, ma va bene così, è un’annata positiva e sono sicuro che riusciranno a conquistare il tricolore l’anno prossimo”. EtooInterInfine in merito ade al Camerun di cui è commissario tecnicoassicura: “è uno dei più forti portieri del mondo se non il più forte, ho la fortuna di averlo in ...

Inter, senti Eto'o: 'Onana fra i tre migliori portieri al mondo' ... Samuel Eto'o , ha parlato anche dell'Inter e del suo primo acquisto estivo, il connazionale portiere Onana : 'Grazie a chi ha potuto essere qua e a chi non ha potuto, questo sostegno è molto ... Diretta Integration Heroes Match/ Streaming video Tv8: tre palloni messi all'asta ... la partita che Samuel Eto'o ha organizzato a San Siro per mandare un messaggio contro discriminazione e razzismo e raccogliere fondi per la sua fondazione (e non solo), ci sarà anche una sorta di "... ... Samuel, ha parlato anche dell'Inter e del suo primo acquisto estivo, il connazionale portiere Onana : 'Grazie a chi ha potuto essere qua e a chiha potuto, questo sostegno è molto ...... la partita che Samuelha organizzato a San Siro per mandare un messaggio contro discriminazione e razzismo e raccogliere fondi per la sua fondazione (esolo), ci sarà anche una sorta di "...