Di Maria Juve | stallo sulla trattativa | le ultime

(Di lunedì 23 maggio 2022) Di, ancora distanza tra le due parti. Ecco cosa sta bloccando al momento la chiusura dell’affare Diha salutato il Psg ed è pronto ad affrontare una nuova avventura per la prossima stagione. A fare il punto sul Fideo ci ha pensato La Gazzetta dello Sport. Nonostante l’ottimismoriuscita dell’affare c’ètra le parti, dovuto dalla distanza tra domanda e offerta. Laoffre un contratto da 7.5 più bonus per un anno con opzione per sfruttare il Decreto Crescita, mentre l’argentino ne chiede 9 e soltanto per una stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il nome più caldo è sicuramente quello di Angel Diper cui lasta lavorando sui discorsi contrattuali, ma oltre all'argentino, sta spuntando un nuovo profilo all'orizzonte. KOSTIC ...Commenta per primo La Juventus è andata all in su Angel Die presto troverà la quadra finale per trasformare l'ormai ex - PSG nel primo colpo per la prossima stagione da regalare ad Allegri. Cosa manca Solo da delineare al meglio l'offerta economica ...Marco Verratti ha postato un toccante messaggio a Juventus punta Angel Di Maria dopo l'ultima partita con il Paris Saint-Germain. Il contratto del nazionale argentino al Parc des Princes scadrà ...La Juve non sono avrà bisogno di rinforzi di qualità, ma anche qualcuno che potenzi numericamente la rosa. I nomi accostati ai bianconeri sono molteplici, ma nelle ultime settimana non si fa che ...