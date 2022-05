Connettersi non vuol dire relazionarsi: l’ego è al centro, la socialità è solo virtuale (Di lunedì 23 maggio 2022) Il fatto di non aver nulla da dire viene oggi spacciato come diritto e persuade la stessa persona, convinta di avere quel diritto, a parlare, regalandole gratificazione autoreferenziale di cui ormai siamo prigionieri, prigionieri che lucidano le loro catene e si vantano del loro splendore senza potersi in realtà muovere da un’area circoscritta e limitata. Non si ha più voglia di pensare, ma solo di essere pensati. E così non ci sono argomenti sui quali non sia possibile dire la propria. Il parlare a sproposito, il livore di chi non sa distinguere il confronto dallo scontro, l’incompetenza spacciata come diritto di parola non sono certo cose nate sui social, ma indubbiamente sui social hanno trovato il palco ideale per un pubblico che è anche attore, nonché delle potenzialità di crescita, oserei dire, senza limiti. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Il fatto di non aver nulla daviene oggi spacciato come diritto e persuade la stessa persona, convinta di avere quel diritto, a parlare, regalandole gratificazione autoreferenziale di cui ormai siamo prigionieri, prigionieri che lucidano le loro catene e si vantano del loro splendore senza potersi in realtà muovere da un’area circoscritta e limitata. Non si ha più voglia di pensare, madi essere pensati. E così non ci sono argomenti sui quali non sia possibilela propria. Il parlare a sproposito, il livore di chi non sa distinguere il confronto dallo scontro, l’incompetenza spacciata come diritto di parola non sono certo cose nate sui social, ma indubbiamente sui social hanno trovato il palco ideale per un pubblico che è anche attore, nonché delle potenzialità di crescita, oserei, senza limiti. Il ...

Advertising

k90sfun : Anche i neuroni che hai in testa vorrebbero connettersi, eppure non riescono. Mannaggia. ?? - ilRomanistaweb : ?? #RomaFeyenoord, piange il telefono: a Tirana manca il roaming. Anche l'euro, ma lo accettano ovunque. Lek moneta… - GaetanoBresci9 : Dovevamo fare come dicevano i tizi impelagati col medio oriente che avvertirono sull'importanza di connettersi al m… - GfcMcIta : @assurdistan Sarebbe, fosse... Eddai, non hai un cuggino che è stato studiato all'università e che trivaccinato e c… - FabrizioPerfumo : @AlbertoContri ma poi il consiglio di stato non aveva definito raccomandazione il protocollo tachipirina e vigile a… -