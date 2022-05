Come si fa atterrare un aeroplano senza saperlo pilotare? (Di lunedì 23 maggio 2022) E la storia incredibile del passeggero che ce l’ha fatta, il 10 maggio scorso in Florida, dopo un malore occorso al pilota Leggi su ilpost (Di lunedì 23 maggio 2022) E la storia incredibile del passeggero che ce l’ha fatta, il 10 maggio scorso in Florida, dopo un malore occorso al pilota

Advertising

ilpost : Come si fa atterrare un aeroplano senza saperlo pilotare? - gabri1967 : @LaBombetta76 @roby_italy_51 Ricordo sommessamente che il primo satellite, il primo essere vivente, il primo uomo,… - domeniciaffone : ?? SEI FORTE PERCHÉ SAI CADERE BENE. CADI E TI SPACCHI TUTTO MA I SOGNI NO NON TI SI ROMPONO MAI A LORO HAI INSEGNAT… - assurdistan : @Frances90832167 Letta non ha meriti nell'aver portato Draghi a Palazzo Chigi, come è noto. O vogliamo dire che l… - LINDACHIFFON : stasera comunque ho subito un reality check che è stato come cascare dal quinto piano e atterrare di testa -