Come importare dati da un PDF su Excel (Di lunedì 23 maggio 2022) Chi lavora spesso con i dati Excel sa quando sia importante recuperare il maggior numero di dati grezzi, così da poterli elaborare all'interno del foglio di calcolo generando una tabella o un grafico. Ma non sempre i dati grezzi vengono condivisi nel formato XLS o in altri formati compatibili con Excel: durante il lavoro è possibile ricevere anche dei dati grezzi in formato PDF, molto utilizzato nella condivisione dei documenti ma che presenta alcune difficoltà nella copia diretta dei dati (il rischio d'errore è molto alto). Ma chi utilizza l'abbonamento a Microsoft 365 può utilizzare una funzione interna del programma per importare facilmente i dati grezzi da un PDF, così da velocizzare al massimo il processo non commettere errori ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 23 maggio 2022) Chi lavora spesso con isa quando sia importante recuperare il maggior numero digrezzi, così da poterli elaborare all'interno del foglio di calcolo generando una tabella o un grafico. Ma non sempre igrezzi vengono condivisi nel formato XLS o in altri formati compatibili con: durante il lavoro è possibile ricevere anche deigrezzi in formato PDF, molto utilizzato nella condivisione dei documenti ma che presenta alcune difficoltà nella copia diretta dei(il rischio d'errore è molto alto). Ma chi utilizza l'abbonamento a Microsoft 365 può utilizzare una funzione interna del programma perfacilmente igrezzi da un PDF, così da velocizzare al massimo il processo non commettere errori ...

Advertising

Ascensione_xxy9 : @giacomodotti1 @miocapitano1 @SquaredPi @FabVultaggio @sisifo080 @jacopo_iacoboni @LaStampa Continuo a discutere co… - roby_mazz : @l_borrelli @convivioblog @matteorenzi Esistono due livelli: quello penale e mi sembra che su Renzi abbiano poco e… - Azzurra86421786 : RT @Soleil_stasi: Leggo commenti su un tipo che ieri mi ha chiesto come mai fossi “così brutta” come se con tutto quello che si ha dentro,… - Italianoqualun1 : @GiovaQuez Come se questo fosse un merito. A me di costruire chiese non me ne può importare di meno. E le religioni… - AkiraElrien : Mi ripeto 'allora che mi dovrebbe importare?' Non mi cercano, non mi parlano, non mi scrivono nemmeno un come stai,… -