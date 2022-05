Calendario Serie A 2021/22: date, giornate, risultati, classifica (Di lunedì 23 maggio 2022) Tutto sul massimo campionato: date, soste, risultati e classifica aggiornati giornata per giornata. Calendario Serie A 2021/22 Al termine del campionato di Serie A 2021/22, il Milan di Stefano Pioli ha vinto la resistenza dell’Inter di Simone Inzaghi, e vincendo a Reggio Emilia contro il Sassuolo nell’ultima giornata, si è laureato campione d’Italia per la 19ª volta nella sua storia. Appena terminato Euro 2020, con la vittoria dell’Italia di Roberto Mancini, la nuova stagione calcistica italiana è partita con l’elaborazione del Calendario. Calendario Serie A 2021/22: la compilazione delle 38 giornate si è svolta mercoledì 14 luglio 2022 alle ore 18.30. A conclusione ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tutto sul massimo campionato:, soste,aggiornati giornata per giornata./22 Al termine del campionato di/22, il Milan di Stefano Pioli ha vinto la resistenza dell’Inter di Simone Inzaghi, e vincendo a Reggio Emilia contro il Sassuolo nell’ultima giornata, si è laureato campione d’Italia per la 19ª volta nella sua storia. Appena terminato Euro 2020, con la vittoria dell’Italia di Roberto Mancini, la nuova stagione calcistica italiana è partita con l’elaborazione del/22: la compilazione delle 38si è svolta mercoledì 14 luglio 2022 alle ore 18.30. A conclusione ...

