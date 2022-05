“Amber Heard non sarà più Mera in Aquaman, al suo posto Paris Hilton” (Di lunedì 23 maggio 2022) Amber Heard non sarà più Mera in Aquaman e a sostituirla potrebbe addirittura essere Paris Hilton. I siti di gossip statunitensi si stanno scatenando proprio negli attimi e nelle dichiarazioni conclusive del processo in Virginia che vede l’attrice sul banco degli imputati per diffamazione ai danni dell’ex marito Johnny Depp. Così se alle prime voci di violenza domestica contro la Heard, la produzione Warner Bros cancellò immediatamente la presenza di Depp dal franchise di Animali Fantastici, la stessa sorte, e dalla stessa major, è capitata alla Heard. Già, perché il suo ruolo di coprotagonista insieme a Jason Momoa nel franchise dell’eroe dei fumetti DC, dopo il sequel Aquaman 2 che uscirà addirittura nel 2023, si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022)nonpiùine a sostituirla potrebbe addirittura essere. I siti di gossip statunitensi si stanno scatenando proprio negli attimi e nelle dichiarazioni conclusive del processo in Virginia che vede l’attrice sul banco degli imputati per diffamazione ai danni dell’ex marito Johnny Depp. Così se alle prime voci di violenza domestica contro la, la produzione Warner Bros cancellò immediatamente la presenza di Depp dal franchise di Animali Fantastici, la stessa sorte, e dalla stessa major, è capitata alla. Già, perché il suo ruolo di coprotagonista insieme a Jason Momoa nel franchise dell’eroe dei fumetti DC, dopo il sequel2 che uscirà addirittura nel 2023, si ...

