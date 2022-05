Tentato omicidio a Torvaianica: 47enne accoltellato alla gola. E’ in fin di vita (Di domenica 22 maggio 2022) Dramma questa mattina intorno alle 8.00 a Torvaianica dove un uomo è stato accoltellato alla gola dopo una lita scoppiata in strada. Ad un certo punto uno dei due litiganti ha ferito con un’arma da taglio il rivale riducendolo in fin di vita. La vittima è stata portata in eliambulanza al San Camillo dove è giunto in gravissime condizioni. accoltellato dopo la lite a Campo Ascolano stamattina Secondo i primi elementi raccolti la furibonda lite sarebbe scoppiata lungo Viale Po, a Campo Ascolano a Torvaianica. Qui, intorno alle otto meno un quarto circa, due persone avrebbero iniziato a litigare per cause ancora in fase di accertamento. Ad un certo punto però, come detto, uno dei contendenti avrebbe estratto un’arma da taglio, verosimilmente un coltello o un taglierino, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 22 maggio 2022) Dramma questa mattina intorno alle 8.00 adove un uomo è statodopo una lita scoppiata in strada. Ad un certo punto uno dei due litiganti ha ferito con un’arma da taglio il rivale riducendolo in fin di. La vittima è stata portata in eliambulanza al San Camillo dove è giunto in gravissime condizioni.dopo la lite a Campo Ascolano stamattina Secondo i primi elementi raccolti la furibonda lite sarebbe scoppiata lungo Viale Po, a Campo Ascolano a. Qui, intorno alle otto meno un quarto circa, due persone avrebbero iniziato a litigare per cause ancora in fase di accertamento. Ad un certo punto però, come detto, uno dei contendenti avrebbe estratto un’arma da taglio, verosimilmente un coltello o un taglierino, ...

