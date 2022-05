Serie A: Cagliari, pari a Venezia retrocede. Salernitana, sconfitta in casa dall’Udinese (0-4), salva (Di domenica 22 maggio 2022) Le ultime due gare sanciscono il salvataggio della Salernitana e la retrocessione del Cagliari L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 22 maggio 2022) Le ultime due gare sanciscono iltaggio dellae la retrocessione delL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

CBSSportsGolazo : Sampdoria, Spezia, and Salernitana survive the relegation battle to stay in Serie A. ?? While, Cagliari, Genoa, and… - GoalItalia : La Salernitana perde 4-0... ma si salva ?? Il Cagliari non batte il Venezia e va in Serie ??? - Gazzetta_it : Dal destro contro il Cagliari al gol stendi-Viola: le 11 perle tricolori di Leao #Milan - Emanuel15818702 : RT @jason05_: Serie B del prossimo anno con Genoa, Cagliari, Parma, Benevento, Brescia, Venezia, Bari, Modena, Perugia, Spal ?? - pasqualinipatri : L’Udinese fa poker all’Arechi, ma in Serie B scende il Cagliari che non riesce a superare il Venezia: miracolo di N… -