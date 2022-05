Se la pubblicità smuove lo spirito critico dei piccoli | l’esempio di Unilever e Barilla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 maggio 2022) Papà, papà me lo compri? Sono l’ultimo di tre figli e, sostengono miei fratelli (ma io ho sempre considerato la fonte non attendibile), da che ho cominciato a guardare la televisione ho sempre tormentato i miei genitori con quella frase. In realtà, questo sostengo io a differenza dei due soggetti di cui sopra, è sempre bastato un tenero e nemmeno troppo giustificato rifiuto da parte di mio padre o mia madre per farmi desistere dall’intento, ma la sostanza cambia poco: su di me laaveva un effetto incredibilmente affascinante; i colori, le musiche, le ambientazioni di quei filmati mi portavano in un mondo meraviglioso che all’Andrea bambino sembrava perfetto e giusto in ogni sua parte. Che delusione, ad esempio, quando dovetti accettare la triste realtà: Coccolino, l’orsetto dell’ammorbidente regalato con il fustino, non parlava. Era un trucco pubblicitario, ...