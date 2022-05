Netflix, film, serie tv e documentari in uscita a giugno 2022 (Di domenica 22 maggio 2022) Tornano tantissime novità su Netflix, piattaforma amata da tutti che ultimamente ha avuto qualche problema. Però, sinceramente, come faremo senza?.. Ormai accendere il pc e scegliersi un bel film è semplicissimo. O quasi. Diciamo che la marea di scelte a volte ci confondono e, soprattutto per chi è un vero appassionato, a volte sembra di averli già visti tutti. Ma nessun problema, perché sono arrivo nuovissimi film e serie tv da iniziare. Vediamo quali! Leggi anche: Netflix: nuovi rincari e pubblicità contro gli account condivisi Tutti i film di giugno 2022 1 giugno: Charlie’s Angels – Più che mai Leprechaun Returns Redemption 3 giugno: Interceptor 4 giugno: The Invocation of Enver Simaku 10 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 22 maggio 2022) Tornano tantissime novità su, piattaforma amata da tutti che ultimamente ha avuto qualche problema. Però, sinceramente, come faremo senza?.. Ormai accendere il pc e scegliersi un belè semplicissimo. O quasi. Diciamo che la marea di scelte a volte ci confondono e, soprattutto per chi è un vero appassionato, a volte sembra di averli già visti tutti. Ma nessun problema, perché sono arrivo nuovissimitv da iniziare. Vediamo quali! Leggi anche:: nuovi rincari e pubblicità contro gli account condivisi Tutti idi: Charlie’s Angels – Più che mai Leprechaun Returns Redemption 3: Interceptor 4: The Invocation of Enver Simaku 10 ...

Advertising

vitademee : Il mio comfort film quando sto giù è la llamada sta su Netflix guardatelo perché è un gioiello ?? - CorriereCitta : Netflix, film, serie tv e documentari in uscita a giugno 2022 - Prem1ere_Film : @SynymynG @Madam_Wizard @netflix HAHAHAHAAHA RIGHT! - minty_min_ : Su netflix tutti i film dello studio ghibli tranne una tomba per le lucciole perché mi fate questo volevo farmi un rewatch in sub - 111THUGGY : film da vedere veloci netflix prima o anche sky grz -