I talebani ordinano | copritevi il volto E le giornaliste in tv si tolgono il burqa

(Di domenica 22 maggio 2022) Ledei principali canali televisivi afgani sono andate in onda ascoperto, sfidando l'ordine deisecondo cui entro ieri avrebbero dovuto, come tutte le donne del Paese, ...

Da quando sono tornati al potere lo scorso anno, i talebani hanno imposto una serie di restrizioni alla società civile, molte delle quali mirano a limitare i diritti delle donne. KABUL - L'obbligo del viso coperto per tutte le donne imposto dai talebani in Afghanistan rischia di creare una spaccatura sociale molto profonda perchè questa volta sono anche le giornaliste ad esser... Le giornaliste dei principali canali televisivi afgani sono andate in onda a volto scoperto, sfidando l'ordine dei talebani secondo cui entro ieri avrebbero dovuto, come tutte le donne del Paese, coprirsi il volto.