Calcio: Inzaghi, 'Orgoglioso di questo gruppo, complimenti al Milan' (Di domenica 22 maggio 2022) Milano, 22 mag. (Adnkronos) - "Quale sentimento prevale? Penso orgoglio. L'applauso finale dello stadio e come ci hanno accolti all'arrivo... tutto molto bello. complimenti al gruppo per l'ottima stagione che poteva essere straordinaria con lo scudetto. complimenti al Milan per gli 86 punti, ma anche a noi che ne abbiamo fatti 84. Sono Orgoglioso di questo gruppo, abbiamo fatto grandi cose. Come il Milan". Sono le parole di Simone Inzaghi al termine della gara con la Sampdoria. "Cosa ha avuto il Milan in più? Due punti. E sono stati continui nel finale. Poi io guardo solo a casa mia: il doppio confronto con il Liverpool ha influito in quel periodo, ma 84 punti sono tanti. Faccio un plauso ai miei, poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022)o, 22 mag. (Adnkronos) - "Quale sentimento prevale? Penso orgoglio. L'applauso finale dello stadio e come ci hanno accolti all'arrivo... tutto molto bello.alper l'ottima stagione che poteva essere straordinaria con lo scudetto.alper gli 86 punti, ma anche a noi che ne abbiamo fatti 84. Sonodi, abbiamo fatto grandi cose. Come il". Sono le parole di Simoneal termine della gara con la Sampdoria. "Cosa ha avuto ilin più? Due punti. E sono stati continui nel finale. Poi io guardo solo a casa mia: il doppio confronto con il Liverpool ha influito in quel periodo, ma 84 punti sono tanti. Faccio un plauso ai miei, poi ...

Advertising

Gazzetta_it : Inzaghi sa come si fa: lo zampino di Simone nei due clamorosi ribaltoni del Terzo Millennio #Inter - TV7Benevento : Calcio: Inzaghi, 'Orgoglioso di questo gruppo, complimenti al Milan' - - DaniloBatresi : RT @sportmediaset: Inzaghi: 'Arrivare secondi non piace ma abbiamo fatto un percorso bellissimo' - GIUSPEDU : RT @sportmediaset: Inzaghi: 'Arrivare secondi non piace ma abbiamo fatto un percorso bellissimo' - sportmediaset : Inzaghi: 'Arrivare secondi non piace ma abbiamo fatto un percorso bellissimo' -