Abbronzatura | sole sull' ano | choc sulle spiagge italiane | cosa sta succedendo

(Di domenica 22 maggio 2022) Non si smette mai di imparare. Qual è l'ultima moda dell'estate? Ilnel fondoschiena. Proprio così, prendere ilanche nel lato B è l'ultima prassi. Si tratta del "perineum sunning" o "butthole sunning". Oltre all'idea bizzarra, anche la posizione è delle più strane: per abbronzarsi in una delle zone più intime, bisogna mettersi le caviglie vicine alle orecchie. Tutto vero. Sembrerebbe strano, ma la moda è già stata ampiamente sperimentata. Prendere ilnell'ano - secondo Mowmag - stimolerebbe la creatività: le pagine di Lolita di Nabokov, o la vitamina D, fanno più effetto se presi per via rettale. Non è una novità. Non sarebbe infatti un caso che gli egizi scrivevano nei papiri che poi arrotolavano a tubo. A confermarlo "Metaphysical Megan" nei suoi post. Addirittura, basterebbero solo trenta secondi di ...