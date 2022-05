A Ostia nascono due studentati | ospiteranno 150 universitari

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 22 maggio 2022)– Continuano gli sforzi di Campidoglio e Regione per trasformarein un poloo. Dopo l’istituzione del corso di laurea in “Ingegneria delle tecnologie per il mare” dell’università Roma Tre, inaugurato nel 2018, nei prossimi mesi sul litorale saranno realizzati ben 90 alloggi, che potranno ospitare fino a 150 studenti. A deciderlo è un accordo firmato nei giorni scorsi dal Comune, dalla Pisana e dall’Inps, l’ente proprietario dei due immobili che saranno riqualificati e convertiti in residenzee. Per il primo, situato sul lungomare Paolo Toscanelli, il cantiere è già partito: della sua ristrutturazione e manutenzione si occuperà direttamente l’Istituto di previdenza sociale. Al secondo – sito in largo delle Sirene – penserà invece l’ente regionale per il ...