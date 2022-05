Vergogna canile Muratella, Rocky verrà soppresso: è il fallimento del servizio veterinario (Di sabato 21 maggio 2022) “Rocky verrà soppresso, verso le 17 di domani. Purtroppo hanno visto che ha un danno celebrale esteso provocato dalle troppe crisi e continua ad avere febbre alta, pressione intracanica alta e crisi appena finisce l’effetto dei farmaci”. Con questa comunicazione, gli animalisti hanno reso noto che Rocky, il cane a cui era stata modificata la terapia nel canile della Muratella, si è aggravato l punto da non avere speranze. Gli animalisti: Giustizia per Rocky Di lui abbiamo parlato ieri, raccontando che, insieme ad altri due cani con crisi epilettiche, aveva avuto problemi gravi a causa di un cambio di cure mediche decise dal veterinario del canile. Rocky, non reagendo bene alla nuova cura, era addirittura finito in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 21 maggio 2022) “, verso le 17 di domani. Purtroppo hanno visto che ha un danno celebrale esteso provocato dalle troppe crisi e continua ad avere febbre alta, pressione intracanica alta e crisi appena finisce l’effetto dei farmaci”. Con questa comunicazione, gli animalisti hanno reso noto che, il cane a cui era stata modificata la terapia neldella, si è aggravato l punto da non avere speranze. Gli animalisti: Giustizia perDi lui abbiamo parlato ieri, raccontando che, insieme ad altri due cani con crisi epilettiche, aveva avuto problemi gravi a causa di un cambio di cure mediche decise daldel, non reagendo bene alla nuova cura, era addirittura finito in ...

